Comitê Olímpico Internacional e Grupo de Mídia da China abrem novo ciclo de cooperação

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internaiconal da China - O Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) anunciaram na quinta-feira (9) em conjunto que o novo ciclo de cooperação nos direitos exclusivos de transmissão dos Jogos Olímpicos com a parte continental da China e a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) chegou a um acordo. Os eventos cooperativos incluem os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, os Jogos Olímpicos de Verão de 2028, os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030 e os Jogos Olímpicos de Verão de 2032.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse que o novo acordo significa que os fãs de esportes chineses poderão continuar desfrutando a transmissão dos Jogos Olímpicos pelo CMG.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, disse que o CMG tem mantido uma relação de cooperação amigável de longo prazo com o COI. A nova cooperação de direitos autorais das olimpíadas não apenas continuará a parceria entre as duas partes, como também estabelecerá uma base sólida para a propaganda ampla, contínua e estável do Movimento Olímpico.

PUBLICIDADE