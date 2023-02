Decisão do COB sobre caso Wallace deverá ser conhecida em um mês

Jogador bolsonarista de vôlei Wallace Souza poderá ser banido do esporte pelo Comitê Olímpico do Brasil pela postagem em que perguntava se seus seguidores atirariam na cara de Lula edit

247 - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) deverá dar dentro de um mês o veredito sobre o caso do jogador bolsonarista de vôlei Wallace Souza, do Sada Cruzeiro, que postou uma enquete nas redes sociais perguntando se 'alguém daria um tiro na cara do Lula'. A informação é da coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

Na sexta-feira (3), o desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1, relator responsável pela ação, determinou o afastamento do jogador das quadras por tempo indeterminado até que seja julgado o pedido feito pela Advocacia Geral da União, (AGU), que pediu o banimento do atleta do esporte além do pagamento de multa de R$ 100 mil.

“Nos próximos dez dias, Wallace apresentará sua defesa por escrito. E, pela primeira vez num caso semelhante, a vítima não será ouvida. Lula, o ofendido, será representado pela AGU”, ressalta a reportagem. Ainda segundo a coluna, “a punição do medalhista olímpico de 2016 será de no mínimo um ano de suspensão”.

Wallace é acusado de ter violado o artigo 34 do Código de Conduta Ética do COB, que estabelece: "é indevida a prática de atos de violência, bem como a doutrinação, a incitação ou a orientação para a sua realização, no ambiente administrativo, de treinamento e competição ou fora dele". As punições para este caso são: "advertência, reservada ou pública", multa, suspensão de cinco a 10 anos ou banimento do esporte olímpico.

