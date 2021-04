Diego Alves decide nos pênaltis e Flamengo é campeão da Supercopa

Raphael Veiga fez os dois gols do Verdão, Gabigol e Arrascaeta fizeram os do Mengão e Diego Alves foi melhor no duelo com Weverton edit

Amanda Gil, Metrópoles - Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (11/4), em duelo válido pela decisão da Supercopa do Brasil. O empate de 2 x 2 no tempo normal levou a disputa para os pênaltis e o Flamengo levou a melhor, erguendo a taça de campeão.

Raphael Veiga fez os dois gols do Verdão, Gabigol e Arrascaeta fizeram os do Mengão e Diego Alves decidiu nas penalidades. O time comandado por Rogério Ceni se sagra como o melhor time do Brasil após a conquista do Brasileirão de 2020.

O jogo

Sem dar tempo para aquecer os motores, Raphael Veiga abriu o marcador logo no primeiro minuto de bola rolando. Da intermediária, Felipe Melo tocou de cabeça pra ele e, de costas para Arão, o camisa 23 deu um drible da vaca no zagueiro com leve toque de calcanhar, saiu cara a cara com Diego Alves e bateu de trivela pro fundo das redes.

