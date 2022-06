Ex-jogador Richarlyson revela ser bissexual: "Infelizmente o mundo não está preparado para lidar com naturalidade"

Posicionamento do ex-atleta é histórico, dado que nenhum jogador da história da Série A do Brasileirão e com passagem pela Seleção Brasileira havia se declarado LGBTQIA+ edit

247 - O ex-jogador de futebol Richarlyson, hoje comentarista do Grupo Globo, declarou-se bissexual nesta sexta-feira (24), em entrevista ao podcast "Nos Armários dos Vestiários", da emissora de televisão.

Tal posicionamento do atleta multicampeão pelo São Paulo e Atlético-MG é histórico: nenhum jogador da história da Série A do Brasileirão e com passagem pela Seleção Brasileira havia se declarado LGBTQIA+, segundo o CNN Brasil.

“Pelo tanto de pessoas que falam que é importante meu posicionamento, hoje eu resolvi falar: sou bissexual. Se era isso que faltava, ok. Pronto. Agora eu quero ver se realmente vai melhorar, porque é esse o meu questionamento”, declarou Richarlyson.

“A vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo hoje aqui e daqui a pouco estará estampada a notícia: 'Richarlyson é bissexual.' E o meme já vem pronto. Dirão: “Nossa, mas jura? Eu nem imaginava”. Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos”, afirmou o ex-jogador.

O comentarista também lamentou o atraso da sociedade no debate em relação ao tema da LGBTfobia: “Vai chover de reportagens, e o mais importante, que é pauta, não vai mudar, que é a questão da homofobia. Infelizmente, o mundo não está preparado para ter essa discussão e lidar com naturalidade com isso.”

Em sua carreira, Richarlyson sofreu com preconceito por parte de torcedores, dirigentes e até de um magistrado, que, ao arquivar uma denúncia feita pelo ex-jogador contra um diretor administrativo do Palmeiras por homofobia, escreveu que “futebol é jogo viril, varonil, não homossexual”.

“Com certeza minha carreira poderia ter sido muito melhor em termos midiáticos por aquilo que eu construí dentro do futebol se não tivesse essa pauta (sexualidade). Isso é visível, todo mundo sabe disso, mas chegou num ponto em que eu fiquei saturado mesmo”, relatou o ex-meio campista.

