Jogador do Inter é demitido após dizer em vídeo ter dopado mulher e sugerir crime de estupro

247 - Matheus Monteiro, atacante do Inter que foi flagrado em vídeo dizendo ter colocado droga no copo de bebida de uma mulher para dopá-la, teve o seu contrato rescindido pelo clube. O atleta, que tem 20 anos, foi desligado nesta terça-feira (1º).

No vídeo, Matheus conta detalhes de como fez para dopar a mulher. “Eu coloquei uma bala [êxtase] lá no coisa, eu coloquei uma bala no copo dela, ela ficou daquele jeito. Ela nem se ligou na cena. Ela bebendo aqui, eu peguei o copo dela, quebrei um pedacinho, larguei ali, ela ficou mal”, afirma o jogador, que disse ainda ter entrado no quarto, mas o vídeo é cortado neste momento.

O vídeo, que viralizou nas redes sociais, foi publicado por Luiz Vinícius, também jogador do time Sub-20 do Inter. A repercussão negativa foi imediata e, no início da tarde desta terça, o clube anunciou a rescisão contratual de ambos.

“O Sport Club Internacional comunica o término da relação contratual dos atletas Matheus Monteiro e Luiz Vinicius, ambos da categoria sub-20”, afirma a nota oficial do Inter.





