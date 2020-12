Lewandowski é eleito melhor do mundo e supera Messi e Cristiano Ronaldo

247 - O polonês Robert Lewandowski foi eleito na tarde desta quinta-feira (17) pelo Prêmio The Best, da Fifa, o melhor jogador de futebol de equipes masculinas do mundo, superando dois astros do mundo da bola: o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo.

Lewandowski tem 32 anos, atua como atacante pelo Bayern de Munique e faturou a premiação pela primeira vez.

O período considerado pelo Prêmio foi de julho de 2019 a outubro de 2020. A votação contou com opiniões de jornalistas, treinadores e capitães das seleções nacionais e torcedores.

