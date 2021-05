Lewis Hamilton posta vídeo a favor de manifestações contra Bolsonaro

Heptacampeão britânico de F1, Lewis Hamilton, postou um vídeo das manifestações contra Jair Bolsonaro que tomaram conta do país no sábado (29) e escreveu: "Meu coração está com vocês Brasil" edit

247 - O heptacampeão britânico de F1, Lewis Hamilton, postou um vídeo das manifestações contra Jair Bolsonaro que foram realizadas em diversas cidades do Brasil no sábado (29). No vídeo, postado no Instagram do piloto, aparecem imagens aéreas da Avenida Paulista, em São Paulo, coberta pelos manifestantes. "Meu coração está com vocês Brasil", escreveu.

Lewis Hamilton é conhecido por mostrar engajamento em questões sociais e ambientais. No passado, ele já fez diversas postagens sobre o Brasil relacionadas às milhares de mortes resultantes da Covid-19 e também condenou as queimadas na Amazônia.

Confira a postagem da Mídia Ninja sobre o assunto.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.