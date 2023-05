Lionel Messi vence Prêmio Laureus como melhor atleta do ano

O argentino teve como concorrentes do futebol, tênis, basquete, salto com vara e fórmula 1 edit

247 - O jogador Lionel Messi venceu nesta segunda-feira (8) o Prêmio Laureus como o melhor atleta homem do ano. O argentino teve como concorrentes Kylian Mbappé, jogador do PSG, Rafael Nadal (tênis), Stephen Curry (basquete), Mondo Duplantis (salto com vara) e Max Verstappen (fórmula 1).

"É sempre bonito receber um reconhecimento desse tipo", disse o craque argentino. "Ser campeão do mundo com a minha seleção foi muito difícil. Foram anos de muita alegria com o Barcelona e de muita tristeza com minha seleção. Estou muito agradecido por realizar meu sonho e o de todo meu país. Dedico esse prêmio a toda a Argentina".

