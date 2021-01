Manchester City briga pelo título da Premier League ao derrotar Chelsea

Reuters - O Manchester City se livrou do impacto de um surto de Covid-19 entre seus atletas e conseguiu superar o Chelsea por 3 a 1 em Stamford Bridge, o que o colocou firmemente na disputa pelo título da Premier League neste domingo.

O técnico, Pep Guardiola, teve seis jogadores indisponíveis após testes positivos para coronavírus, mas sua equipe respondeu de forma ativa com gols de Ilkay Gundogan, Phil Foden e Kevin De Bruyne desmantelando o Chelsea em 16 minutos do primeiro tempo.

Depois disso, somente o substituto Callum Hudson-Odoi conseguiu um gol de consolação pelo Chelsea nos acréscimos.

A exibição vintage do City elevou o time ao quinto lugar da tabela com 29 pontos, quatro atrás dos líderes Liverpool e Manchester United, com um jogo a menos.

A quarta derrota em seis jogos do campeonato deixa o Chelsea na oitava colocação, com 26 pontos, tendo disputado duas partidas a mais que o City.

O conhecimento liberta. Saiba mais