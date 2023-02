Ministério Público espanhol pede que Daniel Alves siga preso

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público da Espanha pediu à Justiça do país que mantenha a prisão do jogador brasileiro Daniel Alves em enquanto durar as investigações sobre sua suposta agressão sexual a uma mulher em 30 de dezembro, em Barcelona.

Segundo o jornal espanhol El Periodico, o procurador do caso já se posicionou a esse respeito diante do recurso que a defesa do craque brasileiro interpôs na semana passada pedindo liberdade provisória com outras medidas de segurança enquanto o caso segue sendo investigado.

Na opinião do procurador, continuam válidas as razões que levaram o juiz a mandá-lo para a prisão: vê “indícios racionais” de que cometeu a alegada infração e, a seu ver, persiste o risco de fuga, “sem medidas alternativas”, a prisão proposta pela defesa mitiga tais objetivos", diz.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.