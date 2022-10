Na Bola de Ouro, Raí faz gesto de Lula e diz que Brasil terá 'importante decisão pela frente'

Ex-jogador discursou durante entrega do prêmio em homenagem ao seu falecido irmão, Sócrates, e disse que "sabe muito bem de que lado ele estaria". Lula agradeceu gesto edit

Apoie o 247

ICL

247 - Durante a cerimônia da Bola de Ouro, premiação da revista francesa France Football que elege o melhor jogador e a melhor jogadora de futebol do mundo no ano, o ex-atleta Raí, ídolo do São Paulo Futebol Clube, fez um gesto de referência ao ex-presidente Lula (PT) após dizer que o Brasil terá uma "importante decisão pela frente."

Raí foi convidado para discursar na apresentação do Prêmio Sócrates, uma premiação especial dentro da Bola de Ouro batizada em homenagem a seu falecido irmão, Sócrates , craque ex-Corinthians. O Prêmio Socrates visa agraciar atletas por ações de solidariedade.

"Teremos uma decisão importante no nosso país daqui a alguns dias. Nós sabemos muito bem de que lado ele (Sócrates) estaria. Estaremos todos apoiando ele. Importante não somente para o Brasil, mas para o mundo", declarou Raí, que em seguida fez um gesto 'L' de Lula com a mão (confira o vídeo abaixo).

Após o vídeo do momento viralizar nas redes sociais, Lula agradeceu: "Obrigado, Raí. Estava assistindo."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.