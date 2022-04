Palmeiras vence São Paulo por 4 a 0 e conquista o Paulistão (vídeos)

O Verdão entrou com muita vontade no Allianz Parque, não deixou o Tricolor respirar e fez 4 x 0 com facilidade edit

Metrópoles - Após perder o primeiro jogo por 3 x 1, o Palmeiras entrou no clima da final, dominou o São Paulo e reverteu a vantagem do Tricolor. Com brilho de Raphael Veiga e Dudu, o Alviverde goleou os rivais por 4 x 0 e ficou com o título do Campeonato Paulista.

Danilo, que voltou ao Verdão para a segunda partida da decisão, marcou o primeiro gol de sua equipe de cabeça. Raphael Veiga deixou sua marca duas vezes e Zé Rafael fechou a conta. Do outro lado, o São Paulo não conseguiu ameaçar o goleiro Weverton, que foi um mero espectador no embate.

Confira os gols:

Danilo: Palmeiras 1x0 São Paulo pic.twitter.com/y86zzNsy5T — Gols Diário (@DiarioGols) April 3, 2022

Zé Rafael: Palmeiras 2x0 São Paulo (ida: 1x3) pic.twitter.com/JCHSij3Czf — Gols Diário (@DiarioGols) April 3, 2022

Raphael Veiga: Palmeiras 3x0 São Paulo (ida: 1x3) pic.twitter.com/uRaRooBifq April 3, 2022

Raphael Veiga (2): Palmeiras 4x0 São Paulo pic.twitter.com/IdqaWetT6h — Gols Diário (@DiarioGols) April 3, 2022

