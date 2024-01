Preso por acusação de agressão sexual, Daniel Alves recebeu ajuda financeira e jurídica de Neymar

Neymar forneceu um advogado para tratar do patrimônio do brasileiro e pagou uma multa de R$ 800 mil do ex-atleta edit

247 - Com parte dos seus bens e contas bancárias bloqueadas, o ex-jogador Daniel Alves, preso preventivamente por agressão sexual, em Barcelona, receu auxílio de mais de R$ 800 mil de pai de Neymar Jr. O valor foi dado para o pagamento de uma multa de 150 mil euros à Justiça espanhola, que pode ajudar na redução da pena de Daniel, em caso de condenação. A ajuda financeira da família de Neymar veio depois de grande parte do seu patrimônio no Brasil ser bloqueado. Além disso, Daniel constituiu como procurador dos seus bens, em junho de 2023, Gustavo Xisto, um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas do pai de Neymar. A maior parte do bloqueio ocorreu após Dinorah Santana, ex-esposa e mãe dos filhos de Daniel Alves, entrar com uma ação judicial no Rio de Janeiro, exigindo do jogador um montante total de R$ 13 milhões em pensão alimentícia atrasada desde 2022 para os dois filhos. Como informado pelo UOL , o processo resultou no bloqueio de R$ 7 milhões nas contas do jogador, assim como 30% de seus ganhos provenientes do acordo com o São Paulo, destinados ao pagamento de salários em atraso. Desde 2019, Daniel vinha efetuando o pagamento da pensão alimentícia de maneira irregular. O acordo estipulava 30% de seus rendimentos líquidos, além de 10 mil euros mensais para cada um dos filhos. No entanto, em junho de 2022, ele informou que não cumpriria mais o acordo e solicitou sua modificação.

