Richarlison se emociona ao encontrar Ronaldo e promete corte de cabelo cascão

247 – O atacante brasileiro Richarlison se emocionou ao ser entrevistado pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno, após a vitória por 4 a 1, pela Ronaldo TV. "Caramba, estou sem palavras... Fico emocionado", disse ele.

"Vamos... Faltam três (jogos) ainda. Tem que me ensinar a dança do pombo, fez até o Tite dançar", afirmou Ronaldo. "Vou cobrar o cascão, hein?! Depois do título, do hexa... Não vamos dar brecha para os haters", acrescentou o ex-jogador.

Nas Olimpíadas de 2020, em Tóquio, Richarlison chegou a postar uma foto nas redes sociais com o "corte cascão", após eliminar a Alemanha na competição. Ele provocou os alemães nas redes sociais.

