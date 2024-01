Romário toma posse no América-RJ e diz que "Zagallo tem a mesma importância de um Pelé"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-jogador e atual senador Romário (PL-RJ) assumiu a presidência do America Football Club, clube carioca, com mandato de 2024 a 2026 neste sábado (6). Ele foi eleito em novembro do ano passado e oficializou sua posse neste sábado (6), no Rio de Janeiro. O ex-jogador comentou sobre a perda de Zagallo quando chegou ao evento.

“Zagallo tem a mesma importância de um Pelé. Sempre foi muito vitorioso, deixou um legado importante para todos nós. Dia triste para o futebol”, comentou Romário ao jornal Estado de S.Paulo.

continua após o anúncio

Saiba mais - O ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, tetracampeão mundial, faleceu nesta sexta-feira (5), aos 92 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais do ícone do futebol brasileiro. Zagallo, titular nas Copas de 1958 e 1962, técnico na conquista de 1970 e coordenador em 1994, ergueu quatro troféus de Copas do Mundo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou pesar e decretou luto de sete dias. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, expressou condolências à família e aos fãs, prometendo reverenciar o legado do ídolo.

Zagallo, nascido em Atalaia, Alagoas, demonstrou paixão pelo futebol desde a infância. Após se destacar no America-RJ, consolidou-se no Flamengo, onde conquistou o tricampeonato carioca em 1953/54/55. Participou do time que venceu a Copa de 1958. Posteriormente, brilhou no Botafogo, ajudando a equipe a alcançar o bicampeonato mundial. Como técnico, guiou o Brasil à vitória na Copa de 1970, mantendo-se na seleção até 1974. Sua trajetória incluiu também as Copas de 1998 e 2006.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: