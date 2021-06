Seleção brasileira é a única da Copa América que não usa o número 24

A CBF não informou a razão para o não uso do número 24 na camisa da Seleção Brasileira edit

247 - Entre os dez participantes da Copa América, o Brasil é o único que não tem um jogador inscrito com a camisa 24. A CBF não informou a razão para isso. A informação foi publicada pelo portal UOL.

Diferentemente do restante do mundo, existe um histórico de rejeição a essa numeração no futebol brasileiro por preconceito ao homem gay.

A reportagem ainda informa que onúmero 24 no Brasil está ligado ao jogo do bicho, no qual representa o veado, animal usado de forma pejorativa para promover ataques homofóbicos.

Por causa da pandemia da Covid-19, a Conmebol permitiu que neste ano cada equipe pudesse inscrever 28 atletas no torneio continental e distribuir a numeração livremente. O máximo permitido anteriormente era de 23 atletas.

