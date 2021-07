Seleção brasileira masculina de futebol estreia nas Olimpíadas e vence a Alemanha por 4 a 2

A vitória garante a liderança do grupo D ao Brasil. Três dos quatro gols da seleção foram marcados pelo atacante Richarlison edit

247 - A seleção brasileira venceu a Alemanha nesta quinta-feira (22) por 4 x 2 na estreia da seleção masculina nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

A vitória garante a liderança do grupo D ao Brasil, que no próximo domingo (25) enfrenta a Costa do Marfim, vencedora também na primeira rodada.

Richarlison fez três gols e Paulinho fez o outro no fim da partida. Para os alemães, marcaram Amiri e Ache, na segunda etapa.

O Brasil é o maior medalhista olímpico do futebol masculino. Tem um ouro (2016), três pratas (1984, 1988 e 2012) e mais dois bronzes (1996 e 2008).

