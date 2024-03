Tenistas russos poderão disputar Jogos Olímpicos de Paris como "atletas neutros"

Apoie o 247

Tass – A Federação Internacional de Tênis (ITF) permitiu que tenistas russos e bielorrussos competissem nas Olimpíadas de 2024 em Paris como jogadores neutros, informou o serviço de imprensa da ITF.

"O Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional permitirão que atletas qualificados e elegíveis com passaportes russos e bielorrussos compitam nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 como Atletas Individuais Neutros (AIN) e nos Jogos Paralímpicos como Atletas Paralímpicos Neutros (NPA). A ITF confirma que os tenistas dessas nações poderão participar das competições de tênis olímpicas e paralímpicas de forma individual e neutra, desde que cumpram os princípios de AIN do COI e de NPA do IPC. Atletas neutros precisarão atender aos requisitos de seleção e elegibilidade estabelecidos nos Regulamentos aplicáveis da ITF", disse o serviço de imprensa da ITF em comunicado.

No final de março de 2023, o Comitê Olímpico Internacional recomendou que atletas russos e bielorrussos fossem autorizados a participar de competições internacionais apenas em status neutro, e apenas aqueles que não tenham se manifestado publicamente em apoio à operação especial na Ucrânia e não estejam associados às forças de segurança. Além disso, russos e bielorrussos não podem competir em competições de equipe.

Os Jogos Olímpicos em Paris serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto.

