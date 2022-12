Velório de Pelé será em Santos, com cortejo pela cidade

"O corpo do maior jogador de futebol de todos os tempos será velado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, onde ele encantou o mundo", diz o texto do clube edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O velório de Pelé, um dos maiores atletas da era moderna morto nesta quinta-feira em São Paulo, será na cidade de Santos, no litoral paulista, na segunda-feira, 2 de janeiro, informou em nota o Santos Futebol Clube, equipe que revelou o jogador.

"O corpo do maior jogador de futebol de todos os tempos será velado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, onde ele encantou o mundo", diz o texto do clube.

Segundo o Santos FC, o corpo do jogador, que morreu devido a complicações de um câncer no hospital paulista Albert Einstein, será levado na madrugada de segunda para o centro do gramado do estádio do Santos.

A previsão é de que o velório comece às 10h na segunda, e se estenda até às 10h da terça, quando será realizado um cortejo pelas ruas de Santos, que passará pelo Canal 6, região da cidade onde mora a mãe de Pelé, Celeste.

O sepultamento será na Memorial Necrópole Ecumênica, em cerimônia reservada aos familiares.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.