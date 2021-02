Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz rebate cartola do Inter: “não está acostumado com finais”

O dirigente flamenguista aproveitou a apresentação de Bruno Viana para mandar recado ao presidente do Colorado às vésperas de jogo decisivo edit

Roberto Wagner, Metrópoles - O Flamengo apresentou nesta terça-feira (16/2) o zagueiro Bruno Viana, reforço do clube para 2021. Em meio às boas-vindas, a “final antecipada” entre o time carioca e o Internacional roubou a cena. Presente na entrevista coletiva, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, tratou de apimentar o duelo de domingo (21/2).

“Acho que o que o presidente falou lá é até em função de não estar acostumado a chegar nas finais. Se empolgou um pouco. Até porque, ninguém vai chegar e colocar pressão com o maior respeito que temos com o Inter. Não adianta ninguém ficar gritando. Já passei da fase de ficar discutindo pela imprensa. O que temos que fazer é diferente do que ele está fazendo. Acho que não está acostumado, está empolgado”, provocou Marcos Braz.

