Walter Casagrande deixa a Globo após 25 anos (vídeo)

247 - O comentarista esportivo Walter Casagrande não trabalhará mais no Grupo Globo. O ex-jogador anunciou em um vídeo nas redes sociais que não faz mais parte do esporte da emissora após 25 anos.

"Olá pessoal. Vim aqui para avisar vocês, que depois de 25 anos de TV Globo, seis Copas do Mundo, com cinco finais incluindo a de 2002 com os dois gols do Ronaldo, três Olímpiadas e diversas finais de campeonato por aí, meu ciclo acabou. Tô saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esporte da TV e vou seguir minha estrada. Na realidade acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos", disse Casagrande em sua mensagem de despedida.

De acordo com o UOL Esporte, pessoas próximas ao comentarista acreditam que seu alto salário pode ter sido um dos motivos para a saída. Casagrande também acredita que a decisão pode estar relacionada a seus comentários políticos. A última frase de sua despedida foi: "um alívio para os dois lados".

O comentarista trabalhou na ESPN, durante cerca de um ano, antes de ser contratado pela Globo.

