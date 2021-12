XP tentou vender Cruzeiro para o Liverpool antes de fechar negócio com Ronaldo

Apoie o 247

ICL

247 - Pedro Mesquita, sócio da XP Investimentos, revelou à rádio Itatiaia, de Minas Gerais, que antes de vender o Cruzeiro para Ronaldo Fenômeno, ex-jogador do clube, a corretora tentou a venda para o Liverpool: “houve tentativa do nosso lado, mas o Liverpool declinou de qualquer interesse no Cruzeiro”.

Em anúncio no último sábado (18) foi anunciada a aquisição por Ronaldo, intermediada pela XP. Pelo acordo, o Cruzeiro receberá investimento na casa dos R$ 400 milhões por parte de Ronaldo.

Mesquita afirmou que Ronaldo ficou surpreso quando a oferta foi feita a ele: "Eu entrei em contato e sondei o Ronaldo sobre investir no futebol brasileiro, sobre o interesse de comprar um clube no Brasil. E ele ficou muito surpreso com a possibilidade e até falou: 'Pedro, achei que não dava, mas seria um sonho comprar o Cruzeiro, tem tudo a ver, eu penso muito grande no futebol, quero investir mais, acho que dá para aplicar um choque de gestão substancial'",

PUBLICIDADE

A primeira conversa começou quando o ex-jogador e agora empresário estava na Europa: "O Ronaldo realmente se animou muito com essa transação. Ele estava em Madri, a gente fez uma ligação e marcamos de nos falar quando ele voltasse para o Brasil, e quando ele voltou, nós aprofundamos a negociação com ele, mas falamos com outros possíveis interessados também. E o negócio com o Ronaldo caminhou maravilhosamente bem", revelou o sócio da XP.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE