Zagallo recebe alta hospitalar e vai comemorar o aniversário de 91 anos em casa

247 - O tetracampeão Mário Jorge Lobo Zagallo recebeu alta na manhã desse domingo (7) após ficar 12 dias internado em um hospital da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro por causa de uma infecção respiratória. Ele está em casa. Zagallo completará 91 anos nesta terça-feira (9). O ex-treinador não precisou de suplementação de oxigênio.



Como jogador, Zagallo conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962, ao lado de Pelé e Garrincha. Foi o treinador da seleção do Tri, em 1970, e auxiliar de Carlos Alberto Parreira na campanha do Tetra, em 1994.

Zagallo treinou a seleção na Copa do Mundo da França, em 1998, quando o Brasil foi vice-campeão, e foi coordenador em 2006, no Mundial da Alemanha.



