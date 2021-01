Ação judicial pede publicação da lista de vacinados no site da prefeitura de Manaus

Na ação, o governo de Manaus, capital do Amazonas, deve repassar à Justiça Federal os nomes das pessoas vacinadas até 19h, além de expor a informação no site da prefeitura até 22h, todos os dias, "com identificação de nome, CPF e local onde foi feita a imunização" edit

247 - As Defensorias Públicas do Estado do Amazonas (DPE-AM) e da União (DPU) ingressaram, na noite dessa quinta-feira (21), na Justiça Federal com pedido para que a prefeitura de Manaus seja obrigada a informar, diariamente, a lista de pessoas imunizadas com a vacina contra o coronavírus. A Justiça precisa julgar o pedido. A ação foi impetrada em conjunto com os Ministérios Públicos Federal (MPF), Estadual (MPE), de Contas (MPC) e do Trabalho (MPT).

De acordo com o MPF, a prefeitura não entregou as informações solicitadas na quinta-feira (21). Os relatos foram publicados pelo portal G1.

Na ação, o governo municipal deve repassar à Justiça Federal os nomes das pessoas vacinadas até 19h, além de expor a informação no site da prefeitura até 22h, todos os dias, "com identificação de nome, CPF e local onde foi feita a imunização".

O prefeito Davi Almeida (Avante) disse que entregou os dados conforme determinado pelo Tribunal de Contas o estado.

"Essa informação está com os órgãos de controle, nós entregamos a lista de todas as pessoas vacinadas, com CPF, todas as suas qualificações, qual a unidade de saúde que trabalha, qual sua profissão, qual seu envolvimento com o trabalho de combate à covid-19", disse.

