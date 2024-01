Aos 40 anos, Suzane von Richtofen dá à luz o primeiro filho

Criança recebeu o nome do pai, Felipe, que é médico e trabalha no hospital onde o parto foi realizado edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Suzane von Richtofen tornou-se mãe na madrugada desta sexta-feira (26). Ela deu à luz o primeiro filho, Felipe, na maternidade do Hospital Albert Sabin, em Atibaia, no interior de São Paulo, informa o jornal O Globo.

O recém-nascido recebeu o nome em homenagem ao pai, o médico Felipe Zecchini Muniz, que trabalha no mesmo hospital onde o parto ocorreu. O jornal também informa que "a família paterna, porém, não quer que a criança carregue na certidão de nascimento o sobrenome Richthofen, de modo a não associá-lo ao crime cometido pela mãe". Suzane ficou nacionalmente conhecida pelo assassinato de seus dois pais, crime pelo qual foi condenada a 39 anos de prisão.

continua após o anúncio

Suzane atualmente está com 40 anos. O parto, uma cesariana, ocorreu sob sigilo, sendo que uma das enfermeiras do hospital afirmou que a direção deixou claro que qualquer funcionário ou funcionária que fotografasse o momento ou conversasse com Suzane sobre temas alheios ao procedimento "seria mandado embora".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: