Caso Romero Brito: Dona de restaurante se revoltou porque artista pediu para que funcionários não falassem alto (vídeo)

A história da dona do restaurante “Tapelia”, em Miami, que quebrou uma obra de arte de Romero Brito como forma de protesto, finalmente foi revelada. Ela disse a Brito: “você foi ao meu restaurante, fez uma reserva para 20 pessoas no café da manhã a US$ 8 (R$ 43), que é barata, e ainda nos pediu um desconto. Você humilhou minha equipe, pediu que parassem a música, pediu que não falassem" edit

247 - A história que ganhou as redes, da mulher que quebra a peça de arte de Romero Brito na frente do artista, começa a ser revelada aos poucos. A dona do restaurante “Tapelia” havia se indignado porque o artista teria pedido “silêncio” no café da manhã que ele contratara junto aos serviços do restaurante.

Ela disse: “Isso foi humilhante [o artista pedir silêncio]. Achei que você fosse uma pessoa honesta e respeitável, mas lhe falta humildade”

Leia mais aqui.

O video completo da senhora explicando a #romerobritto como se deve tratar os funcionário. O melhor investimento que ela fez foi perder de vista o tal coração!! Super marketing para #Oleoleandtapelia pic.twitter.com/ATcddiyJu9 — Bia Santos (@biasantos13) August 14, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.