Cerveja gelada em 30 segundos. Conheça o micro-ondas que 'esfria'

247 - Um grupo de estudantes argentinos criaram uma máquina que eles mesmos definem como “o microondas de esfria”. Segundo Santiago Schmidt, um dos inventores, o aparelho pode resfriar uma bebida em até 30 segundos e consumir menos energia que uma geladeira ou um freezer convencionais.

A reportagem do jornalista Victor Farinelli para a revista Fórum destaca que "os estudantes acabam se lançar sua própria empresa, a Chill It, e vêm participando de várias mostras com um protótipo da máquina, que vem fazendo sucesso. Durante as apresentações, os inventores introduzem no aparelho uma lata em temperatura ambiente, seja ela de cerveja, refrigerante ou qualquer bebida de 350 ml, e em pouco mais de meio minuto ela sai geladinha, na temperatura ideia para ser consumida."

A matéria ainda sublinha que "segundo Schmidt, a ideia surgiu há 5 anos, quando eles iniciaram seus estudos na CEMA (Centro de Estudos Macroeconômicos da Argentina), quando pensavam em um trabalho prático sobre inovação com modelo de negócios. “Em algum momento, todos concordamos que uma máquina que pudesse gelar cerveja rapidamente seria um sucesso, e um grande negócio, e começamos a trabalhar no projeto”, conta o inventor."