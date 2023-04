"Chegou um novo tempo histórico: o do mundo multipolar”, diz Mário Vitor Santos

Apoie o 247

247 - O jornalista Mario Vitor Santos analisou a missão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China e a importância dos 15 acordos bilaterais firmados entre os dois países. Durante participação no Boa Noite 247 desta sexta-feira (14), Mario Vitor criticou a posição de jornalistas da mídia corporativa brasileira que estão preocupados com a reação dos Estados Unidos frente ao aprofundamento das relações entre Brasil e China.

"Eles [jornalistas] estão perdidos. Estão desorientados, porque a política externa brasileira deixou de ser orientada pelo Departamento de Estado americano. O Brasil deixou de ser uma sucursal da chacelaria dos Estados Unidos, e voltou a ter uma política externa altiva, ativa, soberana, voltada para os interesses nacionais e o desenvolvimento do povo", afirmou Mario Vitor Santos.

"Quanto estes jornalistas perdem a referência, eles ficam preocupados, e deveriam se preocupar mais. O que está acontecendo em Pequim é algo da dimensão das grandes mudanças históricas, da alteração do sistema internacional, da maneira como as coisas são conduzidas no mundo. Estamos passando efetivamente de um mundo subordinado aos Estados Unidos para um mundo multipolar. E o jornalismo está preso a padrões antigos e não está percebendo a mudança histórica", acrescentou o jornalista.

