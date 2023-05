Como obter bolsa em uma universidade russa? Veja mais informações

Apoie o 247

Do Russia Beyond - Sim, a Rússia oferece bolsas para estudantes estrangeiros de diferentes países. Isso significa que você pode, sim, estudar gratuitamente na Rússia — na universidade e cidade de escolha.

Essas cotas são diferentes para cada país, mas, no geral, até 30.000 estudantes estrangeiros podem tentar a sorte em ingressar nas universidades russas todos os anos.

Você pode enviar a inscrição diretamente para a universidade escolhida por meio desta página oficial (também disponível em português). Neste link, você encontrará uma lista completa de universidades nas quais pode se matricular – são 741 instituições de ensino ao todo. O buscador do site possui filtros e permite buscar universidades com determinado programa ou cidade; e ainda possui um filtro de rankings.

Depois vem a segunda etapa – as apresentações. Elas podem ser diferentes de universidade para universidade, mas todas as informações sobre testes adicionais serão publicados em sua conta pessoal no site.

Se você não fala russo, terá de fazer um curso preparatório – no qual irá, sobretudo, aprender o idioma russo e noções básicas de disciplinas relacionadas ao futuro campo de estudo. Além do mais, há possibilidade de estudar a cultura e a história russas. Caso já fale russo, pode começar seus estudos no mesmo ano em que se inscreveu.

Além da bolsa de estudos, você receberá ajudas de custo mensais. Ainda como estudante estrangeiro, você terá prioridade em conseguir uma vaga em um alojamento. Não é um serviço gratuito, mas barato.

