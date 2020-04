Dono de fortuna de R$ 100 bilhões, Jorge Paulo Lemann diz que 'é preciso combater a desigualdade'

O segundo homem mais rico do Brasil (com fortuna estimada em R$ 100 bilhões), Jorge Paulo Lemann - que mora na Suíça - afirmou que a crise de coronavírus abre muitas 'oportunidades' e que é preciso 'combater a desigualdade' edit

247 - O empresário Jorge Paulo Lemann, segundo brasileiro mais rico, afirmou que sua história pessoal prova que “toda crise é cheia de oportunidades” e que, “francamente, é disso que eu mais gosto”.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "em debate virtual, o controlador de gigantes como AB InBev, Kraft Heinz e Burger King - conhecido por aquisições ousadas - disse que é em momentos como esse que "certas coisas que não estavam disponíveis passam a estar disponíveis.”

Disse Lemann: "o que eu gosto mais, francamente, é que toda crise é cheia de oportunidades. Todas as crises que eu passei foram duras, eu sofri, não sabia muito bem como iria chegar ao fim, mas alguma oportunidade apareceu"

O bilionário ainda acrescentou: "foi um bom negócio e nos permitiu comprar a (cervejaria) Brahma num momento oportuno, de eleição com resultado incerto. Compramos a Brahma por um preço muito barato. E, em 2008, tivemos a oportunidade de comprar a Anheuser-Busch (...) as oportunidades que aproveitamos em momento de crise foram melhores do que as que aproveitamos em momentos normais e pagamos mais caro."

