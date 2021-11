Eclipse lunar parcial mais longo em 580 anos acontece nesta sexta

A Nasa disse que o fenômeno pôde ser visto a olho nu em toda a América do Norte, grandes partes da América do Sul, além de outros localidades na Ásia edit

247 - Várias partes do mundo puderam observar desde a madrugada desta sexta-feira (19) o eclipse parcial da Lua mais longo em 580 anos, de acordo com a Nasa.

De acordo com a CNN Brasil, a agência espacial americana disse que o fenômeno pôde ser visto a olho nu em toda a América do Norte, grandes partes da América do Sul, no leste da Austrália e nordeste da Ásia.

A previsão da Nasa é de que um eclipse lunar parcial tão longo só acontecerá novamente em 8 de fevereiro de 2669.

Eclipse lunar é quando a lua entra na sombra da Terra, o que só ocorre quando a lua está cheia.

