Edir Macedo sugere que fiéis doem seus bens à Igreja Universal antes de morrer (vídeo)

247 - O líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Edir Macedo, 77 anos, sugeriu que fiéis doem os próprios bens, propriedades e riquezas para a instituição religiosa antes de morrerem. De acordo com o proprietário do Grupo Record, seria uma forma de agradar a Deus.

"Você meu amigo, minha amiga, senhor, senhora, pessoas que tenham bens, propriedades, que tenham riquezas, preste atenção, se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vá beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixe o que você tem para a igreja. Envolver, ou melhor estimular ou avançar o trabalho de evangelização com essa missão de levar o Evangelho para outras criaturas. Tudo que supostamente é meu, não é meu, não tenho nada. Já está preparado para dar continuidade nesse trabalho de evangelização… Deus se agrada dessa oferta".

