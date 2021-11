Erramos: 247 pede desculpas por publicar notícia inverídica sobre morte de Chico Ferramenta

Informação falsa foi espalhada por um perfil fake nas redes sociais e desmentida no sábado pela família edit

247 - Na tarde do último sábado (20), o Brasil 247 cometeu uma falha lamentável de publicar sem checar uma notícia inverídica que indicava que o militante histórico do PT e líder sindical Chico Ferramenta, prefeito de Ipatinga (MG) por três mandatos, ex-deputado federal e estadual, havia morrido aos 62 anos, vítima de um infarto.

A matéria foi despublicada cerca de 30 minutos depois de ter ido ao ar, mas em virtude de arquivos dos conteúdos de nossas páginas - tanto no próprio site quanto em páginas de buscas - este processo pode levar um tempo para ser concluído. Tomamos todas as providências, inclusive solicitando ao Google a aceleração para que o link de busca correspondente à publicação também desaparecesse. Mas isso não exime nossa responsabilidade sobre o episódio.

A vereadora Cecília Ferramenta, esposa do ex-prefeito, esclareceu em email, assinado também pelos três filhos (Frederico, Lucas e Wladimir) e enviado ao 247: “Chico Ferramenta está bem – graças a Deus! –, recuperando-se, em casa. Desde que Chico Ferramenta sofreu uma queda, em casa, e foi submetido a cirurgia no fêmur, temos tratado esse assunto com a maior transparência, em respeito à população e a todos que acompanham nossa trajetória e nosso trabalho em prol de Ipatinga. Qualquer informação em contrário é mentira!”.

A diretoria do portal Brasil 247 e da TV 247 pede desculpas pelo ocorrido e lamenta profundamente a dor e o transtorno que causou à família em decorrência da publicação.

