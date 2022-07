Ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos defende legalização das drogas para desmantelar narcotráfico

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Colômbia Juan Manuel Santos, que firmou os acordos de paz com a guerrilha das Farc, afirma estar 100% com o presidente eleito, Gustavo Petro, no que se refere às suas abordagens sobre os temas da paz.

O ex-presidente é enfático ao defender que a chamada guerra às drogas só tende a fortalecer o narcotráfico. "A solução é a legalização das drogas", afirma, em entrevista à Folha de S.Paulo.

O ex-presidente se baseia na própria experiência. "Por muitos anos, fui ministro da Fazenda e da Defesa. Não tenho problemas em assumir que apliquei as receitas da guerra mundial contra as drogas. Trabalhei em destruir plantações de coca com químicos que são destrutivos para a natureza e para o homem, fiz apreensões de drogas, mandei extraditar mais de 1.400 narcotraficantes. E, mesmo assim, o negócio do narcotráfico continuou e continua, até maior que antes. O que isso me ensinou? Que essas soluções não debilitam as máfias. E que a solução é a legalização das drogas."

