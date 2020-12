Famílias ocupam unidades do Carrefour em protestos contra alta de preços e fome (vídeo)

Famílias ocuparam unidades do Carrefour em várias cidades brasileiras para protestar contra a alta dos preços dos alimentos e a fome. Estimativas apontaram que o Brasil fechará 2020 com a maior inflação em quatro anos. Manifestantes também protestam contra o assassinato de João Alberto, homem negro espancado por dois seguranças brancos em uma unidade do Carrefour edit

247 - Famílias ocuparam unidades do Carrefour em várias cidades brasileiras para protestar contra a alta dos preços dos alimentos e a fome. Os atos foram organizados pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB).

Os protestos fazem parte da campanha Natal Sem Fome. De acordo com o movimento, ela visa denunciar "o aumento do preço dos alimentos, o genocídio e o racismo que sofre o povo preto do nosso país".

Houve registrados pelo movimento em unidades do Carrefour em Belo Horizonte (MG), São Bernardo do Campo (SP) e Recife (PE).

Os manifestantes lembravam o assassinato de João Alberto, homem negro espancado por seguranças de uma unidade do Carrefour em Porto Alegre (RS) no dia 19 de novembro, que morreu no local. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou seis pessoas.

Inflação

Os alimentos mantiveram a prévia da inflação brasileira sob forte pressão em dezembro, indicando que a alta dos preços encerrará o ano pouco acima do centro da meta do governo e com a taxa acumulada mais elevada em quatro anos.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) acelerou a alta a 1,06% em dezembro, de 0,81% em novembro, no resultado mensal mais alto desde junho de 2018 (1,11%), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.

