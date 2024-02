Faustão é internado às pressas em São Paulo

Apoie o 247

247 - Fausto Silva, 73 anos, passou mal e precisou ser internado às pressas, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira, 26.

De acordo com o portal Época, a informação foi inicialmente divulgada pela Alpha FM, mesma rádio que antecipou a primeira internação do comunicador. Segundo a emissora, Faustão deverá ser submetido a um novo transplante, desta vez, para receber um rim.

O apresentador vem se submetendo, desde setembro, a sessões de hemodiálise, cerca de três vezes por semana, para retirar líquido do organismo. Porém, o órgão deu sinais de deterioração devido às questões envolvendo insuficiência cardíaca. Ele recebeu um novo coração no final de agosto do ano passado, após permanecer por mais de vinte dias internado para tratar uma insuficiência cardíaca.

