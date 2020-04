Fifa pretende usar fundo de “centenas de milhões de dólares” para socorrer o futebol

247 - A Fifa estuda criar um fundo emergencial de “centenas de milhões de dólares” para socorrer a indústria futebolística durante a pandemia de coronavírus, informa o New York Times nesta terça-feira (31).

“A Fifa está em uma situação financeira forte e é nosso dever fazer o máximo para ajudá-los em suas horas de necessidade”, disse a Fifa em carta enviada ao NYT. “Portanto, confirmamos que a Fifa está trabalhando em possibilidades de prestar assistência à comunidade do futebol em todo o mundo depois de fazer uma avaliação abrangente do impacto financeiro que essa pandemia terá no futebol”.

A quantia disponível neste fundo deve ser de US$ 2,74 bilhões (R$ 14 bilhões).

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa