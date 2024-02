Filho de Gal Costa afirma ter sido coagido por Wilma Petrillo e diz que temia por sua segurança física

Apoie o 247

247 - Filho de Gal Costa, Gabriel Costa acionou a Justiça de São Paulo para requerer a nulidade de um documento assinado por ele mesmo no qual dizia que Wilma Petrillo, viúva da cantora, vivia com Gal como se casadas fossem. As informações são do G1.

A declaração foi determinante para que o Judiciário reconhecesse que Wilma mantinha união estável com Gal, o que a colocou também na posição de herdeira.

No entanto, segundo Gabriel, ele apenas escreveu e assinou a carta porque teria sido coagido por Wilma. Ele disse, ainda, que temia por sua segurança física e psicológica em razão de, à época, morar na mesma casa que a viúva.

Saiba mais - Petrillo foi acusada em 2023 de assédio moral contra ex-funcionários, ameaças e golpes financeiros, além de ser apontada por levar a cantora — uma das maiores e bem-sucedida artistas da MPB — à falência. A reportagem de Thallys Braga, na edição de julho da revista Piauí, mostrou os detalhes do caso a partir de entrevistas com 13 pessoas: seis ex-funcionários de Gal, seis amigos e o irmão.

Um dos dois funcionários conta que chegou a testemunhar uma discussão das duas em 2015. “O dinheiro entra e some, as dívidas não param de chegar. Que tipo de empresária é você?”, questionou Gal. “Você é uma velha, as pessoas não querem mais te contratar”, replicou Wilma.

