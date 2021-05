Fortnite gerou mais de US$ 9 bilhões entre 2018 e 2019

Carro-chefe da Epic Games, o battle royale ganhou força ao redor de todo mundo, atraindo e jovens e adultos

De acordo com dados obtidos a partir de documentos judiciais apresentados pela Epic Games no processo entre a desenvolvedora e a Apple, o battle Royale faturou mais de US$ 9 bilhões entre os anos de 2018 e 2019: 5,5 bilhões durante 2018 e 3,7 bilhões em 2019.

Como esses arquivos foram apresentados em janeiro de 2020, ainda não há informação sobre os lucros gerados no mesmo ano. Segundo a Epic, a projeção para 2020 era de uma queda de US$ 2,8 bilhões nos lucros. O motivo? Menos usuários comprando V-bucks (moeda virtual do jogo); queda no número de jogadores; e mercado saturado.

Ainda de acordo com os documentos judiciais, a loja virtual, que vende skins, picaretas e acessórios do jogo, lucrou US$ 235 milhões entre 2018 e 2019. Contudo, por conta de pagamentos a desenvolvedores, a companhia perdeu cerca de US$ 181 milhões em 2018.

Essa perca não acaba por aí... A expectativa em relação aos dados de 2020 e 2021 é de déficit – e não é pouco - US$ 273 milhões e US$ 139 milhões, respectivamente.

Segundo o CEOda Epic, Tim Sweeney, atualmente o Fortnite tem 400 milhões de usuários cadastrados. Apesar de seu carro-chefe gerar grande receitas, a empresa vem passando por dificuldades para possuir outras fontes de lucro.

Contudo, a receita proveniente do próprio Fortnite consegue ofuscar os números de absolutamente todos os outros jogos da Epic: somados, alcançaram aproximadamente US$ 108 milhões entre 2018 e 2019.

Mesmo com os prejuízos da Epic, o Fortnite, sozinho, dá conta do recado e garante a estabilidade da companhia. Aliás, o mundo do jogo vai muito além do mapa aberto: ele conta com diversos conteúdos licenciados, como Star Wars, Marvel e DC Comics, o que acaba gerando visibilidade e garantindo forte engajamento com seu público.

Vale ressaltar que o processo envolvendo a Epic e a Apple gira em torno do argumento de tarifas abusivas aos desenvolvedores, que alegam colocar à disposição diversos jogos na loja do iOS por um valor altíssimo.

O jogo está disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Para dispositivos mobile está fora das lojas oficiais por conta do processo em andamento. O Fortnite também conta com diversos campeonatos - com premiações em dinheiro. Será que vale a apostaem algum profissional brasileiro?

