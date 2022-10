Golpe de 2016 destruiu o futuro e 76% dos jovens querem deixar o Brasil

Apoie o 247

247 - A maioria dos jovens brasileiros (76%) com idades entre 15 e 19 anos afirmam ter muita ou alguma vontade de deixar o Brasil de forma definitiva, aponta pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (16) pelo jornal Folha de S. Paulo.

Ainda conforme o estudo, apesar de 67% dos jovens nesta faixa etária entre 15 e 29 anos acreditarem que sua situação pessoal será muito melhor daqui a dez anos, e outros 65% acharem o mesmo sobre sua situação financeira, apenas 25% acreditam que o Brasil terá o mesmo desempenho econômico nesse período.

O descrédito vem na esteira do golpe parlamentar que começou a ser gestado em 2014 e culminou com a deposição da presidente eleita Dilma Rousseff, em 2016. “A partir da recessão de 2014-2016, os jovens trabalhadores foram os que mais perderam renda (-26,5% entre 2014 e 2019) e sofreram com o desemprego. A taxa de desocupação daqueles entre 18 e 24 anos era de 19,3% ao fim do segundo trimestre, mais que o dobro da média geral (9,3%)”, ressalta a reportagem.

O levantamento destaca, ainda, que apenas 19% dos jovens brasileiros avaliam que o estudo é a única forma de conseguirem uma renda mais alta no futuro, enquanto 50% dizem que só irão conquistar o que desejam por meio do trabalho, e outros 67% avaliam que estudar é uma das possibilidades ampliar a renda, mas não a única.

Segundo dados do Banco Mundial, cada ano adicional de estudo no Brasil representa até 15% a mais na renda futura, acima dos 8% na média global.

