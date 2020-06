Impeachment de Bolsonaro depende de Trump, afirma cientista político

247 - "As implicações das eleições norte-americanas de novembro deveriam ser um tema central no debate sobre o impeachment de Bolsonaro", analisa Mathias Alencastro, doutor em ciência política pela Universidade de Oxford. O texto foi publicado em coluna no jornal Folha de S. Paulo. De acordo com o estudioso, "Bolsonaro estaria indefeso perante um Joe Biden eleito com a promessa de restaurar o multilateralismo e priorizar a luta contra o aquecimento global".

"A sociedade brasileira precisa aguardar para abrir um processo dramático contra um presidente que pode sofrer um revés decisivo em poucos meses? Ou, pelo contrário, o impeachment deve avançar agora porque a janela de oportunidade pode ser fechada em novembro"?

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.