Influenciadora Karen Bachini revela ser intersexo; entenda o termo

247 - A influenciadora e youtuber Karen Bachini publicou um vídeo em seu canal no YouTube afirmando ser intersexo. A publicação foi feita na noite desta terça-feira (21).

Reportagem do portal G1 explica que o termo intersexo é usado para descrever uma série de variações biológicas naturais do corpo. Em algumas pessoas, as características intersexo são perceptíveis logo no nascimento; em outras, são aparentes até na puberdade.

Essas pessoas podem ter alterações hormonais, genitais ambíguos e outras diferenças anatômicas, ou ainda nascer com códigos genéticos diferentes do padrão. Um exemplo: o corpo pode ser fisicamente feminino, mas o seu código genético ser XY (X é o cromossomo feminino e Y é o masculino), o que pode afetar o desenvolvimento e a produção de hormônios. Antigamente, pessoas intersexo eram chamadas de hermafroditas, mas o termo caiu em desuso.

