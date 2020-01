Internet pede expulsão de Petrix do BBB após três casos de assédio

Revista Fórum - Centenas de internautas e espectadores do Big Brother Brasil, da Globo, vêm acusando um dos participantes, o ginasta Petrix Barbosa, de ter cometido três assédios contra mulheres confinadas na casa do programa. A tag #petrixexpulso, que tem o intuito de pressionar a emissora a expulsar o ginasta do BBB, chegou ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (30).

O primeiro assédio associado ao participante foi contra a youtuber Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. Enquanto a jovem estava aparentemente alcoolizada, Petrix se aproveitou do momento para tocar os seios da garota. Ela foi chamada pela produção do programa e negou que tivesse sofrido assédio.

O petrix fazendo isso NOVAMENTE com uma MULHER BEBADA e ninguém do bbb se pronunciou ainda

ELE TEM Q SER EXPULSO, JÁ PASSOU DOS LIMITES ISSO!#petrixespulso https://t.co/0CFtT7WxPJ — ᴀʀɪ ᴠᴀɪ ᴠᴇʀ ᴏ ʜᴀʀʀʏ (@onlyangel_AS) January 30, 2020





A cara que a Flay faz pro Petrix quando ele MAIS UMA VEZ se esfrega Bianca, e tudo pra mim #BBBB20 #BBB20 pic.twitter.com/U1ftFjRIFk — 🐝 (@_Gabiiiss_) January 29, 2020

