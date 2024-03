Jojo Todynho teria recebido ligação de Jair Bolsonaro e se emocionado com convite político, diz colunista

Segundo o colunista Erlan Bastos, do portal Em OFF, Jojo Todynho teria contado para Jair Bolsonaro sobre seus planos na política edit

247 - A cantora Jojo Todynho teria recebido ligação de Jair Bolsonaro e se emocionado com o convite para ser vereadora, informa o jornalista Erlan Bastos, do portal Em OFF.

“Conforme apuração exclusiva, Bolsonaro ligou para a cantora na semana passada e fez um convite para que a famosa, que tem 30 milhões de seguidores só no Instagram, fosse candidata a vereadora pela cidade do Rio de Janeiro nas próximas eleições, em outubro. De acordo com informações de pessoas próximas, a artista ficou bastante emocionada com o convite do político e chorou, mas negou o convite. Jojo Todynho disse a Bolsonaro que não quer ser candidata a vereadora agora, e sim, a deputada estadual em 2026”, informa.

