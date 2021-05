Luciano Hang é obrigado a tirar de seu Instagram vídeo com canção de Roberto Carlos

A equipe jurídica do cantor Roberto Carlos considerou que o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das Lojas Havan, usou a música "O Portão" indevidamente, e sem pedir autorização, para promover sua imagem e a da empresa edit

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das Lojas Havan, precisou retirar de sua conta do Instagram um vídeo por ter usado a canção “O Portão”, de Roberto Carlos. A equipe jurídica do artista considerou que o empresário usou a música indevidamente, e sem pedir autorização, para promover sua imagem e a da empresa.

“Com essa música de Roberto Carlos, quero pedir para você me seguir, porque juntos somos mais fortes”, disse Hang no vídeo. O relato foi publicado pela coluna Painel.

O empresário foi removido do Twitter e do Facebook, em 2020, durante o inquérito das fake news. Hang lançou novas contas no mês passado e, em um dos posts, apareceu cantando a música de Roberto Carlos.

