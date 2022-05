Lula divulga receita de risoto lula com chuchu 'para acabar com a fome neste País'

Apoie o 247

Site do Lula - Para quem gosta de cozinhar, pensar em receitas inusitadas sempre é uma boa pedida. A gente surgiu aqui com um risoto de lula com chuchu para acabar com a fome que assola 19 milhões de pessoas neste País.

A receita é improvável? É! Mas ficou boa? Ficou boa demais. Quer saber como fazer? Vem com a gente!

Risoto de Lula com Chuchu, dica pro almoço de domingo! Quem anima testar? #EquipeLula



🦑 Receita completa aqui: https://t.co/vKqKo0IDnu pic.twitter.com/G3p3CQYf6C
May 8, 2022

Receita:

200 gramas de arroz arbóreo

Meio tomate

Meia cebola

Uma colher de sopa de alho

250 gramas de lula

Um chuchu pequeno

Um limão

Uma colher de manteiga

Queijo parmesão ralado

Pimenta do reino e sal a gosto

Modo de preparo:

Pique a cebola, o tomate e o chuchu em cubinhos

Tempere a lula com sal, limão e pimenta do reino e deixe descansar por 15 minutos

Prepare o caldo de risoto com água e caldo de legumes ou faça um caldo caseiro

Coloque um fio de azeite na panela em fogo médio

Acrescente a cebola e mexa até ficar dourada

Coloque o alho e a lula escorrida, frite

Mexa até Incorporar

Coloque o tomate e o chuchu, incorpore

Em seguida, coloque o arroz arbóreo

Acerte o sal

Coloque uma xícara de vinho branco e espere evaporar, sempre mexendo

Vá colocando o caldo de legumes e mexendo até dar o ponto de risoto. Não pare de mexer!

Depois coloque uma colher de manteiga gelada

Parmesão ralado

Incorpore

E chama os cachorros, Namaria, porque ficou bom demais!

São nas misturas mais improváveis que nascem as melhores receitas. A combinação de lula com chuchu tem tudo para acabar com a fome deste país, numa receita diferente que nasce carregada de esperança. Quando assumiu, em 2003, Lula colocou como seu objetivo principal garantir ao menos três refeições diárias a todos os brasileiros. Treze anos depois, ele e Dilma tiraram 36 milhões de pessoas da pobreza, e o Brasil saiu do Mapa da Fome pela primeira vez na história. A receita já está pronta.

