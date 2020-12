Marcius Melhem sobre Dani Calabresa: “Eu e ela sabemos que aquilo não aconteceu”

247 - O ator e diretor Marcius Melhem falou pela primeira vez sobre os casos de assédio contra mulheres na Globo pelos quais é acusado, entre elas Dani Calabresa, e que foram retratados com detalhes, a partir de mais de 40 entrevistas, em reportagem da revista Piauí publicada nesta sexta-feira (4).

Em entrevista ao jornalista Maurício Stycer, do UOL , neste sábado (5), ele informa que vai interpelar Dani Calabresa e sua advogada, Mayra Cotta, pelo perfil violento que traçaram dele. “É uma pena eu ter que fazer isso, mas estou interpelando a Dani Calabresa para que ela confirme ou desminta o teor da matéria da piauí, porque eu e ela sabemos que aquilo não aconteceu”, afirmou, em referência à reportagem, mas sem citar especificamente a que situação ele se refere.

“Hoje eu entendo que tive comportamentos, atitudes, que não cabem mais. Entendo que fui, como homem, e é muito doloroso para mim dizer isso aqui porque me expõe, expõe minha família mais do que já estão expostas, minha ex-mulher, minhas filhas, mas estou aqui por uma questão de dignidade. Já não é uma questão de culpado, inocente, não ser ouvido, condenado, é uma questão de dignidade”, disse.

“Eu fui um homem tóxico, um marido péssimo, uma pessoa que cometeu excessos em se relacionar com pessoas dentro de seu próprio ambiente de trabalho, coisa que eu não via problema, mas hoje entendo todas as nuances que isso pode ter. Entendo que eu, como homem, feri pessoas, magoei, traí, fui galinha, tudo isso foram erros meus e num mergulho muito profundo feito neste ano cada vez entendo mais”, continuou.

“Eu jamais, embora confesse meus excessos e já confessei aqui e a gente pode conversar sobre eles, eu jamais tive nenhuma relação que não fosse consensual e eu jamais pratiquei nenhum ato de violência com quem quer que seja na minha vida. Esse perfil que foi traçado ali ele não corresponde de forma alguma a quem eu sou”, declarou ainda, desta vez fazendo críticas à advogada de Dani.

