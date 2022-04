McDonalds admite que McPicanha é vendido sem picanha

Na composição do lanche não consta o corte nobre da carne, apenas um molho com "aroma natural de picanha" edit

247 - O McDonald's anunciou novos hambúrgueres conhecidos como McPicanha, que entraram no cardápio da rede em 5 de abril, mas admitiu que o sanduíche não tem picanha, após o blog Coma com os olhos publicar a informação (veja no final da matéria) e cogitar uma representação contra a possível propaganda enganosa no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e no Procon de São Paulo.

Na composição do lanche não consta o corte nobre da carne, apenas um molho com "aroma natural de picanha". "Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informamos que haverá novas peças destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara", disse o McDonald's em comunicado, de acordo com o portal G1.

"Os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha, uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente)", afirmou.

O Procon-SP informou que notificou a empresa para apresentar tabela nutricional, composição e teste de qualidade dos sanduíches.

O Conar disse que abriu no dia 26 processo com o objetivo de verificar a veracidade da mensagem publicitária.

