Médico é xingado por diretor de hospital ao manifestar apoio a Lula

O diretor de um hospital disse para o médico cearense Bruno Gino que, se Lula voltar, "vai acabar mais ainda com a nossa profissão" edit

247 - O médico cearense Bruno Gino foi xingado pelo diretor de um hospital onde trabalhou depois de pedir a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. O diretor disse que, se Lula voltar, "vai acabar mais ainda com a nossa profissão".

O médico Bruno Gino, que atualmente mora e trabalha como professor no Canadá, expôs a conversa com o ex-colega bolsonarista nas redes sociais.

"Diretor de um Hospital onde eu trabalhei no passado, me mandou essa hoje. Eu discordo que o Bolsonaro não sabote a medicina… sabotar vacinas e incentivar o kitcovid é sim sabotar a medicina e a vida. Sigo com meu juramento de Hippocrates. Enfim, lá não trabalho mais", escreveu.

O diretor do hospital voltou a xingar o colega após a exposição da conversa. "Bruno, não acredito que você compartilhou minha msg privada com você bixo! Cara sem ética do caralho" [sic].

Em seguida o médico ironizou: "Calma 'bicho', engole o choro e a raiva e olha direito. Seu nome e hospital (que não trabalharei mais) estão riscados".

Diretor de um Hospital onde eu trabalhei no passado, me mandou essa hoje. Eu discordo que o Bolsonaro não sabote a medicina… sabotar vacinas e incentivar o kitcovid É SIM sabotar a MEDICINA e a VIDA. Sigo com meu juramento de Hippocrates. Enfim, lá não trabalho mais… 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/ep56xgtARQ — Dr. Bruno Gino M.D., MHSc (in progr.) 🇧🇷🚩🇨🇦 (@BrGinoo) May 2, 2022

