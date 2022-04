Morre aos 71 anos o pesquisador Tadao Takahashi, pioneiro da internet no Brasil

O velório ocorre nesta sexta (8) no Cemitério Parque Nossa Senhora Conceição, em Campinas (SP), onde o cientista morava edit

Apoie o 247

ICL

247 - O pesquisador Eduardo Tadao Takahashi, considerado um dos pioneiros da internet no Brasil e fundador da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), morreu nesta quarta-feira (6), aos 71 anos, devido a complicações cardíacas. O velório ocorre nesta sexta (8), entre as 9h e 11h, no Cemitério Parque Nossa Senhora Conceição, em Campinas (SP), onde o cientista morava

O estudioso graduou-se em Ciência da Computação pela Unicamp, em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas e em informática pelo Instituto de Tecnologia de Tóquio, no Japão.

O pesquisador foi o primeiro dirigente da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), entre 1989 e 1996.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Takahashi foi o segundo brasileiro a integrar o Hall da Fama da Internet, da Internet Society, em 2017. O primeiro foi o diretor-presidente do NIC.br, Demi Getshcko, em 2014.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE